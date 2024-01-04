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В США рассказали о возможном ответе Ирана на теракт в Кермане

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне событий в Кермане призвал командующих избегать прямого конфликта с Соединенными Штатами.
Иран
Источник: Reuters

Политик приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США, пишет газета New York Times.

При этом ранее Хаменеи обещал жесткий ответ и наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в городе Керман.

Однако американская газета со ссылкой на источники пишет, что иранский верховный руководитель призвал командующих проявить «стратегическое терпение» и любой ценой избегать вовлечения Тегерана в прямой конфликт с Вашингтоном.

дипломатия