В США рассказали о возможном ответе Ирана на теракт в Кермане

Политик приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США, пишет газета New York Times.
При этом ранее Хаменеи обещал жесткий ответ и наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в городе Керман.
Однако американская газета со ссылкой на источники пишет, что иранский верховный руководитель призвал командующих проявить «стратегическое терпение» и любой ценой избегать вовлечения Тегерана в прямой конфликт с Вашингтоном.