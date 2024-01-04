Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС

Таким образом страна присоединяется к меморандуму между правительствами государств-участников ШОС об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций, который был подписан в Алматы 14 сентября 2001 года, и протоколу к нему, подписанному в Шанхае 28 мая 2002 года.