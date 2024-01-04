Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС

Таким образом страна присоединяется к меморандуму между правительствами государств-участников ШОС об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций, который был подписан в Алматы 14 сентября 2001 года, и протоколу к нему, подписанному в Шанхае 28 мая 2002 года.
Также Беларусь присоединяется к соглашению о технической защите информации в региональной антитеррористической структуре ШОС. Данный документ был подписан в Шанхае 15 июня 2006 года.
Кроме того, Минск ратифицирует следующие документы:
- соглашение в области культуры, подписанное в Бишкеке 16 августа 2007 года;
- межправсоглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, подписанное в Ташкенте 11 июня 2010 года;
- соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, подписанное в Астане 15 июня 2011 года;
- соглашение о научно-техническом сотрудничестве, подписанное в Бишкеке 13 сентября 2013 года;
- соглашение о сотрудничестве в области СМИ, подписанное в Бишкеке 14 июня 2019 года;
- межправсоглашение о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия, подписанное в Душанбе 17 сентября 2021 года;
- к протоколу между таможенными службами государств — членов ШОС о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных органов, подписанное в Пекине 14 октября 2009 года;
- к соглашению о межбанковском сотрудничестве (объединении) в рамках ШОС, подписанное в Москве 26 октября 2005 года.
В постановлении говорится, что оно принято в рамках процесса получения белорусской стороной статуса государства-члена ШОС. Документ определяет ответственные госорганы по реализации данных международных соглашений и поручает МИД направить уведомления о присоединении Беларуси к этим международным договорам.
Беларусь и ШОС
В Шанхайскую организацию сотрудничества на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Беларусь пока имеет статус наблюдателя.
Минск ранее уже присоединился к ряду документов организации и до 15 апреля 2024 года должен поддержать остальные. Ранее отмечалось, что Беларусь может стать полноправным членом организации в июле 2024-го во время саммита в Казахстане.