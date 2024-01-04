США задумали срочно разместить БПЛА в трех странах Африки

Американские военные рассматривают возможность использования аэродромов в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине, которые оказались под угрозой проникновения боевиков из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В трех последних странах из-за насилия со стороны террористов погибли около 41 тыс. человек, следует из оценок, которые приводит WSJ.