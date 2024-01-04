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В Узбекистане ряд чиновников незаконно совмещали госслужбу с бизнесом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Районные хокимы, главы госведомств и заместитель министра, которые совмещали госслужбу и предпринимательскую деятельность, вышли из состава учредителей и руководителей в частных компаниях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сотрудники Агентства по противодействию коррупции на основе сообщений в СМИ, социальных сетях и открытых данных изучили проблему конфликта интересов у некоторых должностных лиц Узбекистана и ограничили их предпринимательскую деятельность.

В результате восемь чиновников, занимающихся предпринимательской деятельностью и участвовавших в управлении частными компаниями, вышли из состава учредителей и сняли с себя руководство компаниями:

  • Умид Мамадаминов, заместитель министра энергетики,
  • Анвар Сайфутдинов, хоким Мирабадского района Ташкента,
  • Санобархон Носирова, хоким Бустонского района Андижанской области,
  • Шерали Абдужаббаров, генеральный директор Центрального депозитария ценных бумаг,
  • Абдушукур Садыков, глава Национального антидопингового агентства,
  • Дилшод Сариходжаев, директор Главного центра информатизации Центробанка,
  • Дилфуза Самандарова, руководитель Национального PR-центра при Комитете туризма,
  • Абдулла Азизов, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

Отметим, что в Узбекистане в соответствии со статьей 13 Закона «О государственной гражданской службе» госслужащий не вправе создавать субъекты предпринимательской деятельности, быть их учредителем (участником), выполнять организационно-управленческие, административно-хозяйственные функции в субъекте предпринимательской деятельности.