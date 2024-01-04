В Узбекистане ряд чиновников незаконно совмещали госслужбу с бизнесом

Сотрудники Агентства по противодействию коррупции на основе сообщений в СМИ, социальных сетях и открытых данных изучили проблему конфликта интересов у некоторых должностных лиц Узбекистана и ограничили их предпринимательскую деятельность.
В результате восемь чиновников, занимающихся предпринимательской деятельностью и участвовавших в управлении частными компаниями, вышли из состава учредителей и сняли с себя руководство компаниями:
- Умид Мамадаминов, заместитель министра энергетики,
- Анвар Сайфутдинов, хоким Мирабадского района Ташкента,
- Санобархон Носирова, хоким Бустонского района Андижанской области,
- Шерали Абдужаббаров, генеральный директор Центрального депозитария ценных бумаг,
- Абдушукур Садыков, глава Национального антидопингового агентства,
- Дилшод Сариходжаев, директор Главного центра информатизации Центробанка,
- Дилфуза Самандарова, руководитель Национального PR-центра при Комитете туризма,
- Абдулла Азизов, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли.
Отметим, что в Узбекистане в соответствии со статьей 13 Закона «О государственной гражданской службе» госслужащий не вправе создавать субъекты предпринимательской деятельности, быть их учредителем (участником), выполнять организационно-управленческие, административно-хозяйственные функции в субъекте предпринимательской деятельности.