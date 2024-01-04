Генконсульство Республики Беларусь откроется в Ростове-на-Дону до июля

Генконсульство Республики Беларусь откроется в Ростове-на-Дону до 1 июля 2024 года. Информация об этом опубликована на национальном правовом интернет-портале.
В постановлении совета министров республики сказано, что отделение посольства в Ростове будет закрыто, а вместо него заработает генеральное консульство. Документ подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Открыть не позднее 1 июля 2024 года Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация)», — говорится в постановлении.
Как уточняет ТАСС, консульский округ будет включать территории ЛНР, ДНР, Крыма и Севастополя, а также Ростовской, Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей.
А ранее мы сообщали, что российское правительство закроет генконсульство Румынии в Ростове.