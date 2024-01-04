Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына

По информации агентства, Ким Чжу Э родилась в 2013 году. Она впервые появилась на публике 18 ноября 2022 года во время посещения вместе с Ким Чен Ыном испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». При этом, по данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына есть еще один ребенок, пол которого неизвестен.