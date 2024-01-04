В Латвии пригрозили депортацией 1,1 тыс. россиян

Пока точно неизвестно, сколько всего россиян подлежит выдворению из Латвии, поскольку 3 января закончился период действия постоянных ВНЖ для тех россиян, на которые распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали документы для статуса постоянного жителя Евросоюза до 31 декабря 2023 года. Этот срок подачи относится только к тем, кто до 30 ноября пересдавал тест на знание языка.