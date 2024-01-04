В Казахстане объяснили прекращение вещания Первого канала

«Данное решение экономическое, а не политическое решение. Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году», — приводит ее слова пресс-служба компании.
Цифровое телесемейство и Первый канал продолжает вещать в стране на ресурсах крупнейших операторов связи.
«Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100% погашении задолженности оператора», — добавили в компании.
Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, объяснив это решение сокращением доли «зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими».