Лукашенко поздравил народного художника СССР Церетели с юбилеем

Зураб Церетели — художник-монументалист, скульптор, живописец, и педагог. За время своей творческой карьеры он стал автором более 5 тысяч произведений, приложил руку к оформлению ряда крупных учреждений, включая Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере и других.