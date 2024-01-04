Лукашенко поздравил народного художника СССР Церетели с юбилеем

«Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством», — сказано в поздравлении.
Президент также отметил, что творчество художника в полной мере заслуживает признания на международной арене, оно внесло ощутимый вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства.
Лукашенко выразил уверенность в том, что плодотворная деятельность и опыт Церетели в будущем продолжат оказывать содействие укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.
Зураб Церетели — художник-монументалист, скульптор, живописец, и педагог. За время своей творческой карьеры он стал автором более 5 тысяч произведений, приложил руку к оформлению ряда крупных учреждений, включая Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере и других.
Его авторству также принадлежит множество монументов, наиболее известными из которых являются «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской и другие.