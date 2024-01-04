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Лукашенко поздравил народного художника СССР Церетели с юбилеем

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил народному художнику СССР Зурабу Церетели поздравление с 90-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе главы государства.
Источник: Sputnik.by

«Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством», — сказано в поздравлении.

Президент также отметил, что творчество художника в полной мере заслуживает признания на международной арене, оно внесло ощутимый вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства.

Лукашенко выразил уверенность в том, что плодотворная деятельность и опыт Церетели в будущем продолжат оказывать содействие укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.

Зураб Церетели — художник-монументалист, скульптор, живописец, и педагог. За время своей творческой карьеры он стал автором более 5 тысяч произведений, приложил руку к оформлению ряда крупных учреждений, включая Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере и других.

Его авторству также принадлежит множество монументов, наиболее известными из которых являются «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской и другие.

Лукашенко Александр