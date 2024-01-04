На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов

Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.