Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США, заявил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц.
ap484470025790_0.jpg
Источник: AP 2023

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — написал Гетц в социальной сети X.

Республиканец отметил, что президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна. «Что вы думаете?» — задался вопросом Гетц.

Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.