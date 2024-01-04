Александр Лукашенко назначил нового министра экономики

«Итак, новый министр экономики — Юрий Чеботарь», — говорится в сообщении.
До недавнего времени этот пост занимал Александр Червяков, которого в ноябре 2023 года назначили послом Беларуси в Китае.
Чеботарь, как и его предшественник, проработал в системе Минэкономики более 20 лет.
Первое высшее образование Юрий Чеботарь получил в Белорусском государственном экономическом университете. Сразу после окончания в 2002 году стал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского экономического института Минэкономики.
Чеботарь, как и его предшественник Александр Червяков, проработал в системе Минэкономики более 20 лет.
Первое высшее образование Юрий Чеботарь получил в Белорусском государственном экономическом университете. Сразу после окончания вуза в 2002 году стал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского экономического института Минэкономики.
В 2016-м Чеботарь был назначен замминистра в Минэкономики, а с 2020 года был первым заместителем. После ухода из министерства Червякова исполнял обязанности министра. Вскоре после этого Чеботарь заявил, что инвестиции России в белорусские предприятия выросли на 140%. Именно при нем прошел первый в истории инвестфорум Беларуси на территории РФ.
В 2021 году Чеботарь также заявлял, что доходы населения страны вырастут на 20% к 2025 году. Это предусмотрено пятилетней программой социально-экономического развития.