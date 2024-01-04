Александр Лукашенко назначил нового министра экономики

В 2016-м Чеботарь был назначен замминистра в Минэкономики, а с 2020 года был первым заместителем. После ухода из министерства Червякова исполнял обязанности министра. Вскоре после этого Чеботарь заявил, что инвестиции России в белорусские предприятия выросли на 140%. Именно при нем прошел первый в истории инвестфорум Беларуси на территории РФ.