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Александр Лукашенко назначил нового министра экономики

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Юрий Чеботарь назначен новым министром экономики Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Источник: Sputnik.by

«Итак, новый министр экономики — Юрий Чеботарь», — говорится в сообщении.

До недавнего времени этот пост занимал Александр Червяков, которого в ноябре 2023 года назначили послом Беларуси в Китае.

Чеботарь, как и его предшественник, проработал в системе Минэкономики более 20 лет.

Первое высшее образование Юрий Чеботарь получил в Белорусском государственном экономическом университете. Сразу после окончания в 2002 году стал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского экономического института Минэкономики.

Чеботарь, как и его предшественник Александр Червяков, проработал в системе Минэкономики более 20 лет.

Первое высшее образование Юрий Чеботарь получил в Белорусском государственном экономическом университете. Сразу после окончания вуза в 2002 году стал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского экономического института Минэкономики.

В 2016-м Чеботарь был назначен замминистра в Минэкономики, а с 2020 года был первым заместителем. После ухода из министерства Червякова исполнял обязанности министра. Вскоре после этого Чеботарь заявил, что инвестиции России в белорусские предприятия выросли на 140%. Именно при нем прошел первый в истории инвестфорум Беларуси на территории РФ.

В 2021 году Чеботарь также заявлял, что доходы населения страны вырастут на 20% к 2025 году. Это предусмотрено пятилетней программой социально-экономического развития.

Лукашенко Александр