Лукашенко назначил нового директора БелАЭС

Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. «Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности», — сказал он.