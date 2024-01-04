Лукашенко назначил нового директора БелАЭС

Ранее Бобович занимал должность замгендиректора «Белэнерго», он курировал вопросы координации эксплуатации БелАЭС.
Также Лукашенко назначил Юрия Чеботаря министром экономики Белоруссии, послом Белоруссии в Индии назначен Михаил Касько, начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ стал Игорь Золотарь.
Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. «Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности», — сказал он.
Лукашенко отметил, что ему всегда можно докладывать по любому вопросу работы БелАЭС, и заверил, что окажет любую поддержку.
Со своей стороны, Бобович сообщил, что БелАЭС тесно сотрудничает с «Росатомом». «Очень плотно мы общаемся, мы у них учимся, они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед», — сказал он.