Путин упростил прием в россияне граждан Украины, Сирии, Йемена и Ирака

Кроме того, согласно указу все оказавшиеся на территории России дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица из числа граждан Украины, а также постоянно проживающие на ее территории лица без гражданства также получают российское гражданство на основании заявления, поданного опекуном. Также такое заявление могут подать: