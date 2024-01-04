Илан Шор призвал к восстановлению отношений с Россией и вступлению в Евразийский союз

«Желаю, чтобы этот год стал годом восстановления наших отношений с Россией и нашей общей культуры и традиций», — заявил Шор. Он также поделился своим мнением относительно перспектив Молдовы в Европейском союзе: «Не надо ждать обещаний вступления в Евросоюз ни в 2030, ни даже в 2130. Хватит стучаться в закрытые двери, где нас не ждут».