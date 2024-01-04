Белый дом заявил о закончившихся средствах для Киева до решения конгресса

«Мы передали Украине последний пакет помощи в сфере безопасности, на поддержку которого у нас есть средства, прямо перед Новым годом, сразу после Рождества. И нам нужна поддержка конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — сказал Кирби.
В конце декабря 2023 года Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине. Как отмечал Кирби, Вашингтон исчерпал средства на поддержку Киева. Если конгресс не придет к соглашению по выделению дополнительных денег, то после исчерпания выделенных средств они закончатся.
В администрации американского президента неоднократно предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года.
Российские власти критикуют военную помощь для Украины.