Белый дом заявил о закончившихся средствах для Киева до решения конгресса

«Мы передали Украине последний пакет помощи в сфере безопасности, на поддержку которого у нас есть средства, прямо перед Новым годом, сразу после Рождества. И нам нужна поддержка конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — сказал Кирби.