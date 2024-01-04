Минобороны России: союзники потратили на Украину более $203 млрд

В октябре 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на затянувшиеся поставки оружия Западом. Он заявил, что страна планирует наращивать производство оружия с помощью иностранных инвестиций. Сегодня, 4 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не могут оказывать военную поддержку Украине, пока Конгресс не одобрит выделение средств Киеву.