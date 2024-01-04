Губернатор Глеб Никитин вошел в список лучших губернаторов по итогам 2023 года.

Рейтинг составлен телеграмм-каналом о региональной политике «16 негритят». Первое место в данном списке занял мэр Москвы Сергей Собянин.
На втором месте глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Составители рейтинга, отмечают Никитина как одного из самых успешных лоббистов страны. Под его руководством Нижегородская область выбилась в лучшие регионы страны с региональными практиками, которые масштабируются на другие регионы России.
Третью строчку занимает губернатор Приморского края Олег Кожемяко.