В Минобороны рассказали о бюджете ведомства в 2024 году

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Бюджет Министерства обороны Молдовы был увеличен в 2023 году и в 2024-м также вырастет. Об этом заявил глава ведомства Анатолие Носатый.
По его словам, увеличение ассигнований на оборону в 2023-м показало, что Молдова может «инвестировать в безопасность» больше средств.
По словам министра, бюджет МО на 2023 год вырос в два раза и составил 0,55% от ВВП страны.
«Бюджет на следующий год (2024-й — Ред.) составит около двух миллиардов леев и вырастет почти до 0,6% ВВП», — сообщил Носатый.
Он также рассказа о том, что строительство военной базы «с нуля» в пригороде Кишинева необходимо для полного вывода военных частей из жилого сектора столицы.
«Поэтому было решено вывести части из города, это позволяет, прежде всего, повысить мобильность. И во-вторых, не будет помех гражданскому населению, военная техника не будет создавать препятствия для движения транспорта в городе», — уточнил министр.