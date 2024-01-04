Лукашенко запретил врать новому министру экономики Белоруссии

По его словам, предоставление неточной информации приведет к неправильным управленческим решениям. Глава Белоруссии также заявил, что текущий год будет тяжелым и важно показать людям, что правительство страны честно и искренне работало все эти годы и будет продолжать это делать. В этом важную роль может сыграть министерство экономики, добавил он.