Первый указ в 2024 году Лукашенко посвятил кадровой политике

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Первым указом, который подписал в 2024 году президент Беларуси Александр Лукашенко, утверждена новая Концепция государственной кадровой политики, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«В документе раскрыты функции и роль в решении задач государственной кадровой политики всех ее субъектов от президента и Всебелорусского народного собрания до организаций всех форм собственности», — говорится в сообщении.
В концепции говорится, например, о совершенствовании прогнозирования кадровой потребности, упорядочении трудовой миграции и так далее. Планируется, что руководители на всех уровнях будут заниматься системной кадровой работой. Говорится и о значительном повышении их персональной ответственности за обеспечение кадрами.
Кроме того, будет учитываться «гражданская позиция работников».
Предусмотрено и согласование действий по развитию кадрового потенциала на республиканском и региональном уровнях. Это касается, в том числе, определения общей потребности экономики в кадрах, отраслевых программ и так далее.
Будет совершенствоваться и молодежная кадровая политика. Имеются в виду подведение молодежи к сознательному выбору профессии, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, дополнительные стимулы для закрепления на рабочих местах молодых людей.
Подразумевается и цифровизация работы с кадрами.