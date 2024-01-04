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Первый указ в 2024 году Лукашенко посвятил кадровой политике

Президент Беларуси утвердил новую концепцию кадровой политики, которая предусматривает цифровизацию и регулирование трудовой миграции.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Первым указом, который подписал в 2024 году президент Беларуси Александр Лукашенко, утверждена новая Концепция государственной кадровой политики, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«В документе раскрыты функции и роль в решении задач государственной кадровой политики всех ее субъектов от президента и Всебелорусского народного собрания до организаций всех форм собственности», — говорится в сообщении.

В концепции говорится, например, о совершенствовании прогнозирования кадровой потребности, упорядочении трудовой миграции и так далее. Планируется, что руководители на всех уровнях будут заниматься системной кадровой работой. Говорится и о значительном повышении их персональной ответственности за обеспечение кадрами.

Кроме того, будет учитываться «гражданская позиция работников».

Предусмотрено и согласование действий по развитию кадрового потенциала на республиканском и региональном уровнях. Это касается, в том числе, определения общей потребности экономики в кадрах, отраслевых программ и так далее.

Будет совершенствоваться и молодежная кадровая политика. Имеются в виду подведение молодежи к сознательному выбору профессии, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, дополнительные стимулы для закрепления на рабочих местах молодых людей.

Подразумевается и цифровизация работы с кадрами.

Лукашенко Александр
закон