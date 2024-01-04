Первый указ в 2024 году Лукашенко посвятил кадровой политике

В концепции говорится, например, о совершенствовании прогнозирования кадровой потребности, упорядочении трудовой миграции и так далее. Планируется, что руководители на всех уровнях будут заниматься системной кадровой работой. Говорится и о значительном повышении их персональной ответственности за обеспечение кадрами.