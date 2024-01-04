Мэр Кишинева подаст иск к правительству Молдавии

Ранее молдавские СМИ, подконтрольные правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) сообщили, что группа городских депутатов от этой политсилы пикетировала в четверг мэрию Кишинева. Представители ПДС утверждали, что Чебан хочет закрыть группы продленного дня в школах и обвинили его в нежелании выделять необходимые 60 млн леев (3,4 млн долларов) на продолжение работы групп продленного дня. Они созвали внеочередное заседание горсовет на 5 января для обсуждения этого вопроса.