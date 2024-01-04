Демократы уверены, что Трамп во время президентства получил из-за рубежа $7,8 млн

Республиканцы неоднократно заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за использование политического влияния в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США «должен ответить на вопросы американцев», в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников по линии бизнеса. Белый дом критикует республиканцев и их расследование.