Маск обвинил администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции

«На данный момент нет никаких сомнений в том, что нынешняя администрация активно содействует нелегальной иммиграции. Цифры говорят сами за себя», — заявил предприниматель.
Он подчеркнул, что, согласно статистическим данным, показатели по нелегальной миграции в США за время президентства Байдена значительно хуже, чем за время работы его предшественников — Барака Обамы и Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что число нелегальных мигрантов, которые попали на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек. По данным Таможенно-пограничной службы США, таким образом приток нелегальных мигрантов в страну установил абсолютный исторический рекорд.