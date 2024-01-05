Израиль после операции хочет передать контроль над Газой местной власти

По ее информации, план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое «местное правительство», в котором не будут представлены сторонники радикального палестинского движения ХАМАС, полностью контролировавшего анклав до начала боевых действий. «ХАМАС не будет править Газой, и Израиль не будет осуществлять гражданское управление в Газе», — заявил Галант перед началом совещания военного кабинета, на котором должен обсуждаться этот проект.