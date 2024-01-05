Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

В этот же день агентство Reuters сообщило, что глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Турция ожидает от Соединенных Штатов исполнения обещания по продаже истребителей F-16 Анкаре в соответствии с правилами НАТО. Отмечалось, что соответствующий разговор был проведен после того, как парламентская комиссия Турции проголосовала за одобрение заявки Швеции на членство в НАТО.