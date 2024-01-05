Губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Усольского района

— В частности, затронули тему обновления школьных спортзалов, — пишет Игорь Кобзев. — В Белой средней общеобразовательной школе его привели в порядок в 2022 году. А в 2023 заменили кровлю. Ещё хочу напомнить, что в рамках федеральной программы капремонтов школ, реализуемой по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, в этом году в общеобразовательных организациях Иркутской области завершены капремонты с двухлетним и однолетним циклом работ.