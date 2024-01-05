Politico: США готовят меры на случай расширения конфликта на весь Ближний Восток

Politico подчеркивает, что разрастание ближневосточного конфликта угрожает не только региональной безопасности, но и шансам президента США Джо Байдена на переизбрание. Издание отмечает, что избиратели в 2024 году могут «высказаться по ключевому вопросу внешней политики на этих выборах — насколько Америка должна быть вовлечена в зарубежные конфликты».