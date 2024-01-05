Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел РУз Рахматулла Нуримбетов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД республики.
Речь шла об актуальных вопросах узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
«Особое внимание уделено комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили график и повестку дня предстоящих мероприятий на различных уровнях.
Ранее Мальгинов подвел итоги взаимодействия между Узбекистаном и Россией в 2023 году. В ходе традиционной пресс-конференции в посольстве глава российской дипмиссии подчеркнул, что позиции двух стран по целому ряду ключевых вопросов совпадают. При этом потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Россией очень велик и странам еще предстоит его реализовать.