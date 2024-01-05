Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

Ранее Мальгинов подвел итоги взаимодействия между Узбекистаном и Россией в 2023 году. В ходе традиционной пресс-конференции в посольстве глава российской дипмиссии подчеркнул, что позиции двух стран по целому ряду ключевых вопросов совпадают. При этом потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Россией очень велик и странам еще предстоит его реализовать.