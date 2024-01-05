Поправки о гарантиях экс-президентам Беларуси вступят в силу в июле

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Изменения в закон о президенте Беларуси вступят в силу в начале июля 2024 года, следует из документа за № 335−3 от 3 января, официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.
Ранее поправки в закон о президенте принял парламент, затем их подписал глава государства Александр Лукашенко. Закон меняется из-за того, что в 2022 году была принята новая редакция Конституции.
В частности, по новому документу, президентом могут избрать гражданина Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет. Ранее говорилось о 35 годах.
Важные новшества касаются гарантий для экс-президентов и их семей. Так, бывшему главе государства дается неприкосновенность.
Запрещается привлекать его к ответственности за действия, «совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий». Такая же норма распространяется на его близких.
Кроме того, нельзя будет арестовать или конфисковать жилье, машину, личные архивы, переписку бывшего президента и так далее.
«Уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении президента, прекратившего исполнение своих полномочий, членов его семьи, подсудны Верховному Суду Республики Беларусь», — говорится в законе.
Гарантируется и медицинское обслуживание — на том же уровне, что было на день прекращения президентских полномочий. Денежное содержание экс-главы государства останется таким же, как и в период президентства. Если у бывшего главы государства есть какие-то иные источники дохода, деньги все равно выплачиваться в указанном объеме. При этом экс-президент не будет платить подоходный налог.
Он сможет пользоваться VIP-залом в аэропорту, иметь штат помощников, пользоваться правительственной и специальной связью на территории Беларуси.