Поправки о гарантиях экс-президентам Беларуси вступят в силу в июле

Гарантируется и медицинское обслуживание — на том же уровне, что было на день прекращения президентских полномочий. Денежное содержание экс-главы государства останется таким же, как и в период президентства. Если у бывшего главы государства есть какие-то иные источники дохода, деньги все равно выплачиваться в указанном объеме. При этом экс-президент не будет платить подоходный налог.