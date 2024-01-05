В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США

Он напомнил, что «использование этих каналов связи было фактически “заморожено” еще в 2016 году, когда уходящая администрация Барака Обамы исключительно по внутриполитическим соображениям изобрела миф о вмешательстве России в президентские выборы в США».
«К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве», — пояснил Люкманов. По его мнению, «куда больше дивидендов американские власти увидели в тиражировании бездоказательных обвинений нашей страны и иных “неугодных режимов” в компьютерных атаках».
«Иными словами, проблематика, по которой мы раньше вели конструктивный диалог, стала с подачи Вашингтона заложником оголтелой русофобской политики», — добавил он.
При этом, по его словам, теряют от этого больше именно Соединенные Штаты. «Мы видим, как американцы кусают локти, когда на международной арене нужно договариваться с нами, но перешагнуть ими же возведенную стену не могут», — сказал Люкманов, добавив, что «в попытке изолировать Россию в каком-то смысле изолировали сами себя».
«Безусловно, выстроить глобальную систему международной информационной безопасности без ключевых игроков, вроде США, крайне сложно. В Вашингтоне рано или поздно осознают невозможность укрепления собственной информационной безопасности без широкого международного сотрудничества, в том числе с Россией», — подчеркнул собеседник агентства.
При этом он оговорился, что «мы не собираемся ждать, пока заокеанские коллеги одумаются». «Продолжим спокойно работать в двустороннем формате и на многосторонних площадках с нашими зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. График таких контактов у нас уже выстроен на годы вперед», — заключил он.