В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США

При этом, по его словам, теряют от этого больше именно Соединенные Штаты. «Мы видим, как американцы кусают локти, когда на международной арене нужно договариваться с нами, но перешагнуть ими же возведенную стену не могут», — сказал Люкманов, добавив, что «в попытке изолировать Россию в каком-то смысле изолировали сами себя».