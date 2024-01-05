В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины

До этого, 22 декабря, немецкий журналист Юлиан Репке уличил ВСУ в использовании старой техники на фронте. Кроме того, он указал на то, что многие солдаты украинской армии вынуждены за свой счет оплачивать горюче-смазочные материалы для используемой военной техники.