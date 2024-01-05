Обозреватель подчеркнул, что техника НАТО показала себя не самым лучшим образом на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились всех танков Leopard 2, хотя пытались усилить их броню. По его словам, Киев прячет от боевых действий танки Abrams из-за опасений, что они не переживут столкновение с российскими военными.