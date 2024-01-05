Южнокорейские военные осудили артиллерийские стрельбы КНДР

Как сообщало агентство Рёнхап, на островах по просьбе военных «на случай непредвиденной ситуации» была объявлена эвакуация жителей. В то же время Newsis утверждает, что эвакуация не была связана с «провокацией» КНДР, а была запланирована как раз в связи с учениями морской пехоты Южной Кореи в этом районе. Отмечается и тот факт, что об эвакуации было объявлено примерно через час после того, как стрельбы Северной Кореи завершились, а именно около 12.00−12.30 (6.00−6.30 мск).