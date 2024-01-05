Южнокорейские военные осудили артиллерийские стрельбы КНДР

Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу примерно с 9.00 по 11.00 (3.00 — 5.00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Было произведено более 200 выстрелов.
Ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано не было, а место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море, как называется де-факто межкорейская морская граница, то есть на территории КНДР.
«После того как Северная Корея 23 ноября 2023 года односторонне объявила о нарушении военного соглашения от 19 сентября, она возобновила артиллерийскую стрельбу в морской демилитаризованной зоне на западном побережье. Такие провокационные действия угрожают миру на Корейском полуострове и усиливают напряженность… Строго предупреждаем, что вся ответственность за такую кризисную напряженную ситуацию лежит на Северной Корее, и требуем немедленно прекратить такие действия», — заявили в комитете начальников штабов.
Согласно военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года была установлена морская демилитаризованная зона для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях.
В ноябре Сеул в ответ на запуск спутника КНДР приостановил действие ряда пунктов межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, в частности восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Пхеньян в ответ на это заявил, что соглашение давно было «пустой бумагой», и объявил о возобновлении всех приостановленных согласно ему военных мер.
Как сообщало агентство Рёнхап, на островах по просьбе военных «на случай непредвиденной ситуации» была объявлена эвакуация жителей. В то же время Newsis утверждает, что эвакуация не была связана с «провокацией» КНДР, а была запланирована как раз в связи с учениями морской пехоты Южной Кореи в этом районе. Отмечается и тот факт, что об эвакуации было объявлено примерно через час после того, как стрельбы Северной Кореи завершились, а именно около 12.00−12.30 (6.00−6.30 мск).
Последний раз КНДР проводила стрельбу артиллерии в морской демилитаризованной зоне 6 декабря 2022 года в районе уездов Косон и Кымган в провинции Канвондо.
Второго ноября 2022 года КНДР пустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Одна из этих ракет летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи, но упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога. Тогда ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это «исключительным и непростительным» случаем.
КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН в прошлом после конца Корейской войны (1950−1953 годов).
Сам остров Ёнпхёндо уже становился объектом атаки со стороны КНДР. 23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по острову, в результате чего погибли двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц, ранения получили более десятка солдат и несколько местных жителей. Удар также нанес значительный ущерб острову.
Южная Корея открыла ответный огонь, от которого, по данным КНДР погиб один военные и двое были ранены. По данным Республики Корея, погибли не менее 5−10 военнослужащих КНДР и не менее 30 получили ранения.