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Владимир Путин назначил 13 новых судей в Новосибирской области

В судах Новосибирской области появятся сразу 13 новых судей: соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Источник: Прецедент

В Новосибирском областном суде назначены — Наталья Геннадьевна Долженкова, Татьяна Александровна Пащенко, Елена Сергеевна Руденская.

Евгения Владимировна Полянская стала судьей Арбитражного суда.

Пополнение случилось также в Бердском суде. После указа президента в должность вступила Любовь Геннадьевна Майдан.

В Калининском районном суде будут выносить приговоры Кристина Волгина, Екатерина Кораблева, Наталья Навалова, в Кировском районном суде — Анастасия Гладких, в Краснозерском районном суде — Анна Тростянская. В Октябрьском районном суде — Егор Рябко, Анастасия Николаева.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области в Сузуне построили квартиры для детей-сирот. Редакция также писала о том, что двое жителей Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее.

Егор САФРОНОВ.