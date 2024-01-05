В избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года.