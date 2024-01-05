В избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

В частности, поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях.
«Если подсчитать, то у нас, получается, еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Это очередная партия», — сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова, уточнив, что теперь подписи будут проверены юристами штаба.
Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря, листы привезли волонтеры из Московской области. Тогда же стало известно, что на тот момент уже собрано более 500 тыс. подписей.
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января. Выборы президента РФ пройдут