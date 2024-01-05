Лукашенко: к выборам президента Беларуси готовятся и на Востоке, и на Западе

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Разгильдяйства и формализма быть не должно, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости на первом рабочем совещании в этом году, посвященном Году качества.
«Я уже вчера говорил при назначении отдельных государственных служащих, что этот год у нас будет особым. Понятно, что напряжение будет неимоверное: к президентским выборам в Беларуси готовятся все — и на Востоке, и на Западе», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, у всех разные цели, но чиновники, как просвещенные люди, должны все понимать. Поэтому власти должны превзойти сами себя.
Белорусский лидер считает, что для достижения такой цели «не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем том положительном, что у нас есть и что не отнимешь у нас, разгильдяйства и формализма (что-то для галочки провели, отметили — все хорошо) быть не должно».
После чего пообещал участникам совещания не допустить подобного и призвал всех настроиться в текущем году на тяжелый ежедневный труд.
Напомним, что 25 февраля 2024 года в Беларуси пройдет единый день голосования, в ходе которого будут избраны депутаты всех уровней. Затем 4 апреля состоятся выборы членов Совета Республики, после чего начнут выдвигать делегатов на Всебелорусское народное собрание.
Очередные президентские выборы в стране должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.