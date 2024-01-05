Лукашенко: к выборам президента Беларуси готовятся и на Востоке, и на Западе

Белорусский лидер считает, что для достижения такой цели «не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем том положительном, что у нас есть и что не отнимешь у нас, разгильдяйства и формализма (что-то для галочки провели, отметили — все хорошо) быть не должно».