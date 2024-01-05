Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ

Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали «неэффективными», рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.