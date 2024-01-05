Константинов: Зеленского ждут в Крыму только в наручниках

Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
По его словам, в прошлом году власти Украины планировали «пить кофе на набережной Ялты», но приехать на полуостров они смогут только в наручниках как преступники.
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Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
По его словам, в прошлом году власти Украины планировали «пить кофе на набережной Ялты», но приехать на полуостров они смогут только в наручниках как преступники.