«Открытость — залог быстрого решения вопросов»: крымским чиновникам запретили скрывать комментарии в соцсетях

В 2023 году от крымчан поступило более 244 тысяч обращений к чиновникам. Самым удобным способом обратиться к властям, безусловно, являются соцсети. Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, он лично рассматривает каждое обращение, которое граждане направляют на его официальные страницы.