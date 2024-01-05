«Открытость — залог быстрого решения вопросов»: крымским чиновникам запретили скрывать комментарии в соцсетях

В 2023 году от крымчан поступило более 244 тысяч обращений к чиновникам. Самым удобным способом обратиться к властям, безусловно, являются соцсети. Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, он лично рассматривает каждое обращение, которое граждане направляют на его официальные страницы.
Руководитель республики порекомендовал крымским чиновником работать таким же образом. По словам Сергея Аксенова, открытость и личное участие руководителей в работе с обращениями является залогом быстрого решения проблемных вопросов. Например, наглядным примером организации действий властей стало устранение последствий «шторма века», который обрушился на полуостров в конце ноября 2023 года.
— Именно поэтому у всех руководящих должностных лиц должны быть открыты сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях, — заключил глава Крыма.