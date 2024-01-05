Алексей Текслер сохраняет лидерство в рейтинге сильнейших глав регионов

Создатели рейтинга подчеркивают, что команде Текслера и Артюхова (ЯНАО), «несмотря на каверзы погоды удалось выйти из снежного бурана без потерь». Не секрет, что даже аномальные морозы могут подорвать репутацию глав регионов, ведь это серьезное испытание для коммунальных и дорожных служб.