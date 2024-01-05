Алексей Текслер сохраняет лидерство в рейтинге сильнейших глав регионов

Создатели рейтинга подчеркивают, что команде Текслера и Артюхова (ЯНАО), «несмотря на каверзы погоды удалось выйти из снежного бурана без потерь». Не секрет, что даже аномальные морозы могут подорвать репутацию глав регионов, ведь это серьезное испытание для коммунальных и дорожных служб.
«Расслабляться никому точно не стоит, но уже можно сказать, что Челябинская область выдержала испытание природным катаклизмом. Оперативно необходимые управленческие решения приняли власти, бросив на преодоление экстремальной ситуации все имеющиеся ресурсы», — так прокомментировал в конце декабря сложившуюся ситуацию политолог Александр Мельников.
Алексей Текслер вошел в группу губернаторов, сохраняющих «очень сильное влияние». Из руководителей субъектов УрФО здесь также отмечен Александр Моор, глава Тюменской области, укрепивший свою репутацию на одну позицию. Всего в группу с сильным влиянием вошли 20 глав.