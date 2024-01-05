СМИ сообщили о растущем в Белом доме напряжении в президентской администрации

Ранее, 28 декабря, конгрессвумен Клаудия Тенни заявила, что зарплата Жан-Пьер должна быть соответствующей ее работе — $1 в год. Она отметила, что хотела бы такой зарплаты для Жан-Пьер из-за ее непрофессионализма — она целый год уклонялась от справедливых вопросов репортеров и лгала американскому народу, при этом нарушая закон Хэтча, запрещающий государственным служащим состоять в политических партиях или организациях, находясь при исполнении обязанностей.