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Фермеры Гагаузии получили сертификаты на финансовую поддержку из бюджета автономии

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Более 2,3 миллиона леев получили аграрии Гагаузии из Фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей, об этом сообщила в пятницу в соцсетях башкан автономии Евгения Гуцул.
Источник: Sputnik.md

«Сегодня мы вручили руководителям 18 сельскохозяйственных предприятий сертификаты на получение финансовой поддержки из бюджета Гагаузии», — уточнила она.

По словам Евгении Гуцул, в минувшем году фермеры Гагаузии провели ряд успешных инвестиций, в том числе в новые сады и виноградники. Кроме того, аграрии автономии смогли установить солнечные электростанции общей мощностью 45 киловатт и приобрести современное GPS-оборудование, сообщила башкан.

Евгения Гуцул заверила, что гагаузские фермеры и в 2024 году будут получать поддержку от местных властей.

экономика
сельское хозяйство