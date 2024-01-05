Фермеры Гагаузии получили сертификаты на финансовую поддержку из бюджета автономии

«Сегодня мы вручили руководителям 18 сельскохозяйственных предприятий сертификаты на получение финансовой поддержки из бюджета Гагаузии», — уточнила она.
По словам Евгении Гуцул, в минувшем году фермеры Гагаузии провели ряд успешных инвестиций, в том числе в новые сады и виноградники. Кроме того, аграрии автономии смогли установить солнечные электростанции общей мощностью 45 киловатт и приобрести современное GPS-оборудование, сообщила башкан.
Евгения Гуцул заверила, что гагаузские фермеры и в 2024 году будут получать поддержку от местных властей.