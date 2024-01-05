В США испугались частичного шатдауна в январе

Глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг заявила, что американское правительство в январе рискует столкнуться с шатдауном — частичным прекращением финансирования правительства.. Это может произойти из-за того, что Белый дом и Конгресс не договорились об уровне расходов на текущий год, указала Янг на семинаре для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.