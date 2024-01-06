Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ

«Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль», — сказал командир мотострелковой роты с позывным «Квадрат».