Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ

«На купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск «Запад» постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.
«Мы находились на боевом задании совсем недалеко от дороги. Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль», — сказал командир мотострелковой роты с позывным «Квадрат».