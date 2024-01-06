ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике», — сказал он.