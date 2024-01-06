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ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат и РСЗО Vampire

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Южная» Вадим Астафьев.
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике», — сказал он.

По его словам, уничтожено свыше 280 украинских военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровая реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-миллиметровая самоходка «Гвоздика» и 122-миллметровая гаубица Д-30. В ходе контрбатарейный борьбы уничтожены три миномета калибра 120 миллиметров.