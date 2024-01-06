ЕК готовит альтернативы на случай провала переговоров по €50 млрд помощи Киеву

«Конечно, главный приоритет — это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). Она не раскрыла детали возможных альтернатив.
Дискуссия о выделении Украине €50 млрд до 2027 года продолжается в ЕС последние несколько месяцев. В середине декабря вето на решение наложил премьер Венгрии Виктор Орбан. Премьер Нидерландов Марк Рютте уверен, что стороны смогут согласовать решение в конце января.
Леонид Уварчев