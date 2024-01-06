ЕК готовит альтернативы на случай провала переговоров по €50 млрд помощи Киеву

Еврокомиссия изучает решения, которые могут быть использованы в случае провала переговоров по выделению Украине €50 млрд, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что у Киева есть деньги на начало года, так как в декабре Евросоюз перечислил ему €1,5 млрд — последний транш из программы на €18 млрд.