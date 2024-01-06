Депутаты Башкирии изучат вопрос исполнения песен под фонограмму.

«С одной стороны, всё очевидно: концерт под фонограмму является суррогатным продуктом, а зритель, заплативший за билет, вводится в заблуждение имитацией живого выступления. Предлагается либо запретить фонограмму, либо указывать факт её использования на афишах. С другой стороны, если мы говорим о правовом регулировании этого вопроса, нужно в первую очередь разобраться, что именно является фонограммой, а здесь всё не так просто. Считать ли фонограммой “минусовку”, когда аккомпанемент записан без голоса вокалиста, или фрагменты композиции с серьёзной студийной обработкой голоса, со специальными эффектами? Звук на современных концертах — сложная система, поэтому и с понятием фонограммы нужно разбираться с привлечением экспертов в этой области. Но вопрос, безусловно, поднят правильно», — высказал своё мнение Константин Толкачёв.