Кадыров назвал толстым троллингом США свое предложение о снятии санкций с семьи

Глава Чечни отметил, что на построении сотрудников силовых ведомств накануне в Грозном собралось свыше 25 000 человек, «были выставлены сотни боевых машин и трофейное западное вооружение». Он отметил, что позвал Риттера на построение для того, чтобы донести до США и всего Запада «серьезные намерения и планы, показать миру, что мы не отступим и не позволим им ущемлять интересы России и ее граждан».