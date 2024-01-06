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Кадыров назвал толстым троллингом США свое предложение о снятии санкций с семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение властям США снять санкции с его родственников в обмен на 20 украинских пленных. Он объявил об этом 5 января в ходе визита бывшего американского разведчика Скотта Риттера в республику.
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Источник: РИА "Новости"

«Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Очевидно, отметил он, что США этого не сделают, «но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут».

Глава Чечни отметил, что на построении сотрудников силовых ведомств накануне в Грозном собралось свыше 25 000 человек, «были выставлены сотни боевых машин и трофейное западное вооружение». Он отметил, что позвал Риттера на построение для того, чтобы донести до США и всего Запада «серьезные намерения и планы, показать миру, что мы не отступим и не позволим им ущемлять интересы России и ее граждан».

По словам Кадырова, Риттер «отметил высокий уровень подготовки наших бойцов, которые отличились при освобождении населенных пунктов Донбасса».

5 января во время построения чеченских военнослужащих Кадыров объявил Риттеру свое предложение об обмене украинских военнопленных в случае отмены санкций США против его матери, жены и детей. Бывшему разведчику из США также показали видеообращения пленных, которые попросили американских властей отменить «абсурдные, ни на что не влияющие санкции», введенные против родственников главы Чечни, его самолета и лошадей. Один из пленных заявил, что при отмене санкций на родину смогут вернуться 20 солдат.

Американская делегация во главе с Риттером прибыла в Грозный 5 января. Экс-разведчик в Чечне посетил Российский университет спецназа, аэродинамический комплекс Goodsky с крупнейшей в Европе аэротрубой, полигон РУС, а также мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали.

США ввели санкции против главы Чечни, его жены Медни и дочерей Айшат и Хадижат в июле 2020 г. Семье Кадыровых запретили въезд на территорию Соединенных Штатов. Причиной назвали причастность «к грубым нарушениям прав человека» на территории республики. После начала спецоперации ограничения были усилены.

Кадыров Рамзан
санкции