Кадыров назвал толстым троллингом США свое предложение о снятии санкций с семьи

«Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Очевидно, отметил он, что США этого не сделают, «но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут».
Глава Чечни отметил, что на построении сотрудников силовых ведомств накануне в Грозном собралось свыше 25 000 человек, «были выставлены сотни боевых машин и трофейное западное вооружение». Он отметил, что позвал Риттера на построение для того, чтобы донести до США и всего Запада «серьезные намерения и планы, показать миру, что мы не отступим и не позволим им ущемлять интересы России и ее граждан».
5 января во время построения чеченских военнослужащих Кадыров объявил Риттеру свое предложение об обмене украинских военнопленных в случае отмены санкций США против его матери, жены и детей. Бывшему разведчику из США также показали видеообращения пленных, которые попросили американских властей отменить «абсурдные, ни на что не влияющие санкции», введенные против родственников главы Чечни, его самолета и лошадей. Один из пленных заявил, что при отмене санкций на родину смогут вернуться 20 солдат.
Американская делегация во главе с Риттером прибыла в Грозный 5 января. Экс-разведчик в Чечне посетил Российский университет спецназа, аэродинамический комплекс Goodsky с крупнейшей в Европе аэротрубой, полигон РУС, а также мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали.
США ввели санкции против главы Чечни, его жены Медни и дочерей Айшат и Хадижат в июле 2020 г. Семье Кадыровых запретили въезд на территорию Соединенных Штатов. Причиной назвали причастность «к грубым нарушениям прав человека» на территории республики. После начала спецоперации ограничения были усилены.