Израиль пытается оказать давление на Международный суд ООН в связи с обращением ЮАР

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Израильский МИД поручил посольствам попросить дипломатов и политиков в разных странах выступить в поддержку Израиля в связи с обращением ЮАР в Международный суд ООН по поводу действий Тель-Авива в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на телеграмму внешнеполитического ведомства, копию которой предоставили израильские чиновники.