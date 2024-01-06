Израиль пытается оказать давление на Международный суд ООН в связи с обращением ЮАР

В соответствующем заявлении ЮАР содержится требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.
По данным Axios, телеграмма израильского МИД свидетельствует «о дипломатическом плане Израиля в преддверии слушаний в Международном суде на следующей неделе». Он заключается в том, чтобы «оказать международное давление на суд во избежание запрета, предписывающего Тель-Авиву приостановить военную кампанию в секторе Газа».
Согласно сообщению, «стратегическая цель» Израиля состоит в том, чтобы суд отклонил требование о судебном запрете, воздержался от определения действий Израиля в анклаве как геноцида и признал, что израильские военные действуют в Газе в соответствии с международным правом. Израильский МИД отказался от комментариев, отмечает портал.