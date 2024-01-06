DE указала на пришедшее к политикам США осознание неизбежности раздела Украины

«Это также создает дилемму для Запада. Мало того что есть много стран, которые предпочли бы не тратить столько, сколько они тратят на поддержку Украины, но еще и в Вашингтоне существует ужас по поводу того, что может произойти, если Дональд Трамп станет президентом», — указал он.